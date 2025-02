Znani nominiranci za nagrado Slavka Gruma in nagrado za mladega dramatika

Kranj, 20. februarja - Znani so nominiranci za nagrado Slavka Gruma in nagrado za mladega dramatika na 55. Tednu slovenske drame (TSD). Strokovna žirija je izmed prispelih izbrala štiri nominirana besedila za nagrado Slavka Gruma in tri za nagrado za mladega dramatika. TSD bo v Prešernovem gledališču Kranj in na drugih prizoriščih potekal med 27. marcem in 12. aprilom.