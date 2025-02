Pri osumljencu za nasilje v družini našli različno orožje in droge

Grosuplje, 20. februarja - Grosupeljski policisti so konec tedna obravnavali osumljenca nasilja v družini. Pri njem so našli samostrel s puščicami, pištolo, nabojnike, bokser in strelivo ter nekaj gramov prepovedanih drog hašiš in konoplja. Kazensko ga bodo ovadili zaradi suma storitve nasilja v družini in zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.