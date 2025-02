Pregled - šport, 19. 2. (sreda)

LENZERHEIDE - Francoz Eric Perrot je biatlonski svetovni prvak na posamični 20-kilometrski razdalji. Triindvajsetletni Francoz si je pritekel prvi posamični naslov prvaka. V igri za odličja je bil tudi Jakov Fak, ki tekmo sklenil na šestem mestu, odličje mu je odnesel zgrešen strel na prvem postanku. Anton Vidmar je zasedel 37. mesto mesto, Miha Dovžan 38., Lovro Planko pa 71.

DUBAJ - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v 181 kilometrov dolgi tretji etapi dirke po Združenih arabskih emiratih, ki se je končala z vzponom na Džebel Džais, premagal vso konkurenco in vpisal prvo etapno zmago na letošnji dirki. Z njo je prevzel tudi skupno vodstvo. Pogačar je do zmage prišel z napadom v zadnjih metrih, ko je v sprintu ugnal tekmece na čelu z drugouvrščenim Britancem Oscarjem Onleyjem in Avstrijcem Felixom Gallom.

ABU DABI - Šef kolesarske ekipe UAE Team Emirates-XRG Švicar Mauro Gianetti je v izjavi za francoski športni časnik L'Equipe potrdil, da slovenski as ekipe Tadej Pogačar letos ne bo branil lanske zmage na dirki po Italiji.

PORTIMAO - Italijan Filippo Ganna je prvi prečkal ciljno črto kaotične prve etape kolesarske dirke po Algarveju na Portugalskem, a po odločitvi organizatorjev ostal brez zmage. Etapo so namreč po zapisu prirediteljev na družbenem omrežju X zaradi zmede glede prave smeri v krožišču v zadnjem kilometru odpovedali. Slovenski as Primož Roglič je tako kot mnogi drugi ciljno črto prečkal po napačni strani.

LJUBLJANA - Madridski Real je v play-offu za nastop v osmini finala lige prvakov premagal Manchester City s skupnim izidom 6:3. Na domačem stadionu je slavil s 3:1, glavni junak pa je bil Kylian Mbappe s hat-trickom. Napredoval je še Paris Saint-Germain, ki je s 7:0 oziroma s skupnim izidom kar 10:0 ugnal Brest. Po podaljšku je presenetljivo PSV Eindhoven izločil Juventus po zmagi s 3:1.

LJUBLJANA - Hokejisti Salzburga so v zaostali tekmi 16. kroga lige ICEHL po podaljšku premagali ljubljansko Olimpijo s 3:2. Ljubljančani kljub porazu ostajajo osmi na lestvici in jih čakajo dodatne kvalifikacije za četrtfinale.

KOPER - Koprski kajtar Toni Vodišek je na olimpijskih igrah v Franciji v morju pred Marseillom osvojil srebrno medaljo in na prireditvi v Kopru po pričakovanju postal najboljši slovenski jadralec lanskega leta. Veliko jadro za življenjsko delo v jadranju je prejel Stanislav Žbogar.

LJUBLJANA - Slovenske košarkarice bodo žreb skupin za evropsko prvenstvo 2025 pričakale v tretjem kakovostnem bobnu. To pomeni, da predtekmovanja zagotovo ne bodo igrale v Pireju, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije. Poleg bodo EP gostile še Češka, Nemčija in Italija. Vsaka država bo med 18. in 22. junijem gostila eno izmed štirih skupin, zaključni boji pa bodo potekali od 24. do 29. junija v Pireju. Žreb skupin bo 8. marca.

INDIAN WELLS - Nekdanja prva teniška igralka sveta Američanka Venus Williams je dobila posebno povabilo za nastop na teniškem turnirju serije masters 1000 v Indian Wellsu, ki bo na sporedu marca.