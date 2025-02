Maribor, 19. februarja - Umetnostna galerija Maribor (UGM) s pozivom išče dela slikark Avguste in Henrike Šantel, ki sta v Mariboru živeli med letoma 1920 in 1933 in se v štajerski prestolnici vpisali med pomembne članice Umetniškega kluba Grohar. Sredi aprila načrtujejo odprtje razstave v UGM Kabinetu, kamor bi uvrstili tudi dela iz morebitnih zasebnih zbirk.