V Ajdovščini med izkopavanji naleteli na dragocene kose steklovine iz rimskega obdobja

Ajdovščina, 23. februarja - Ob začetku prenove komunalne infrastrukture v centru Ajdovščine so gradbišče najprej raziskali arheologi. Pričakovali so veliko arheoloških ostankov, saj je nekdaj na tem mestu stala rimska naselbina. Izkopavanja so prinesla več presenečenj, med najbolj zanimivimi najdbami so številni kosi steklovine.