V večjem delu Slovenije temperature to noč najnižje v tej zimi

Ljubljana, 19. februarja - V Sloveniji smo se tudi danes zbudili v mrzlo jutro. V večjem delu države so bile temperature to noč najnižje v tej zimski sezoni, je za STA povedal meteorolog Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje. V Novi vasi na Blokah se je ohladilo do -19,6 stopinje Celzija. V četrtek bodo jutranje temperature še vedno nizke, nato pa bo mraz popuščal.