Pri Celjski Mohorjevi družbi četrti del enciklopedije o zgodovini zdravstva na Slovenskem

Ljubljana, 17. februarja - Pri Celjski Mohorjevi družbi so izdali četrti del enciklopedije Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem raziskovalke zgodovine medicine Zvonke Zupanič Slavec. Na današnji predstavitvi knjige o razvoju interne medicine, urgentne medicine in paliativne oskrbe je avtorica opozorila na izzive slovenskega zdravstvenega sistema in nujnost empatije.