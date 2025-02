Ajdovski participativni proračun prinaša 37 novih projektov

Ajdovščina, 17. februarja - Občina Ajdovščina bo v letošnjem in prihodnjem letu izvedla 37 manjših projektov participativnega proračuna, ki so jih občani izglasovali ob koncu lanskega leta. To je sicer že četrti participativni proračun, prvega so izvedli leta 2016, preko prejšnjih treh pa je bilo izvedenih že več kot sto različnih malih projektov.