Policisti 47-letniku zasegli več kot 1500 tablet prepovedane droge

Sevnica, 17. februarja - Sevniški policisti so med hišno preiskavo pri 47-letniku iz Sevnice našli in zasegli 1565 tablet s prepovedano drogo MDMA ter nekaj kokaina in posušenih rastlinskih delcev konoplje. Osumljenca so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Krškem, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.