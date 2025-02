Pregled - šport, 16. 2. (nedelja)

LJUBNO - Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je zmagovalka tudi druge domače tekme svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji. Devetnajstletna branilka kristalnega globusa, ki tudi to sezono vodi v svetovnem pokalu, je vse tekmice pred 5500 navijači ugnala za več kot deset točk. Prevc je z deveto zmago v sezoni še povečala prednost pred zasledovalkami v skupni razvrstitvi. Pred najbližjo zasledovalko, Nemko Katharino Schmid, ima že 320 točk naskoka. Ema Klinec je bila 16., Taja Sitar 21., Jerica Jesenko pa 29.

SAPPORO - Japonski smučarski skakalec Ryoyu Kobayashi je dobil tudi drugo domačo tekmo svetovnega pokala v Sapporu. Najboljši Slovenec je bil zmagovalec kvalifikacij Domen Prevc, ki je bil po prvi seriji tretji, v finalu pa je po napaki nazadoval na osmo mesto. Na robu prve deseterice je od Slovencev končal tudi Timi Zajc. To je bila za skakalce zadnja tekma pred bližnjim svetovnim prvenstvom v Trondheimu.

MONTREAL - Slovenski deskar Žan Košir ni ponovil sobotnega uspeha, ko je dobil tekmo paralelnega veleslaloma deskarjev za svetovni pokal v kanadske Val St. Comu. V osmini finala ga je premagal Alexander Payer in zasedel je 13. mesto. Tim Mastnak je izgubil četrtfinale z Italijanom Rolandom Fischnallerjem in bil sedmi. Zmagal je Nemec Elias Huber, med ženskami pa njegova rojakinja Ramona Hofmeister.

SAALBACH - Švicar Loic Meillard je po zlati kolajni v ekipni kombinaciji svojo prvo zlato snežinko na 48. svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbachu osvojil tudi na posamični tekmi v moškem slalomu. Tekma v moškem slalomu je bila zadnja tekmovalna preizkušnja prvenstva na Solnograškem v Avstriji. Norvežan Atle Lie McGrath je osvojil srebro, Nemec Linus Strasser pa je dobil obračun za bron. Slovenec Miha Oserban se ni uvrstil v finale.

LENZERHEIDE - Nemka Franziska Preuss si je v bogati biatlonski karieri končno priborila prvo posamično zlato kolajno. Pri 30 letih je na svetovnem prvenstvu v švicarskem Lenzerheideju s strelsko ničlo zanesljivo dobila žensko 10-kilometrsko zasledovanje. Na živahni tekmi je z vsega enim kazenskim krogom srebro osvojila Švedinja Elvira Őberg, ki je tekmo začela z desetega mesta, svetovna prvakinja v sprintu Justine Braisaz Bouchet, v kazenski krog je morala kar trikrat, pa je bila na koncu bronasta, sekundo za Švedinjo. Slovenke so dobre uvrstitve zapravile na strelišču. Anamarija Lampič bila z osmimi napakami 28., Polona Klemenčič 37. in Lena Repinc 53.

LENZERHEIDE - Norvežan Johannes Thingnes Boe je na svetovnem prvenstvu v biatlonu ubranil prvo mesto iz sprinta in osvojil še naslov svetovnega prvaka v zasledovanju. Skupaj je zdaj že pri rekordnih 22 zlatih kolajnah na SP. Če je bilo srebro Novozelandca Campbella Wrighta, ki nastopa za ZDA, na sobotnem sprintu še veliko presenečenje, je ta z vnovičnim srebrom pokazal, da z 22 leti sodi med največje talente biatlona. Bron je osvojil 23-letni Francoz Eric Perrot. Jakov Fak je bil po pritožbi, ker ga je eden od tekmecev oviral na strelišču, šesti. Anton Vidmar s štirimi kazenskimi krogi in Lovro Planko s kar sedmimi sta osvojila 42. in 48. mesto.

FALUN - Tridnevno tekmovanje smučarjev tekačev za svetovni pokal v švedskem Falunu se je končalo s tekmama na 20-kilometrskih razdaljah v prostem koraku. Anja Mandeljc je z 22. mestom izenačila dosežek iz Les Roussesa, kjer ji je to uspelo v klasičnem koraku. Žensko tekmo je dobila Američanka Jessie Diggins, odločal je ciljni sprint, kjer je bila druga Norvežanka Heidi Weng, tretja pa domačinka Ebba Andersson. Pred tem je moško tekmo dobil Norvežan Paal Golberg, ki je bil v ciljnem sprintu močnejši od Američana Gusa Schumacherja in rojaka Haralda Oestberga Amundsena. Miha Šimenc je bil 52., Vili Črv 59. in Miha Ličef 63.

MURSKA SOBOTA/LJUBLJANA - Nogometaši Mure in Celja so se v 21. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0, vodilna Olimpija pa je doma s 3:0 odpravila Nafto 1903. tekmo med Primorjem in Koprom so odpovedali zaradi premočne burje.

ATENE - Rokometaši Krke so končali nastope v evropskem pokalu. V osmini finala so bili od njih boljši tekmeci grške ekipe AEK, ki so na dveh tekmah zmagali s skupnim izidom 69:53. Krka in AEK sta po medsebojnem dogovoru obe tekmi osmine finala igrali konec tega tedna v Grčiji. Novomeška zasedba je vse možnosti za napredovanje zapravila že v soboto v Atenah, ko je visoko izgubila z 28:38 (13:20), na povratnem obračunu v Chalkidi pa je klonila s 25:31 (14:13).

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije so odigrali zadnjo tekmo rednega dela lige ICEHL v Tivoliju in izgubili proti VSV Beljaku z 2:4. Ne glede na poraz imajo že zagotovljeno mesto v dodatnih kvalifikacijah za četrtfinale oziroma osmo pozicijo, ki v dvoboju na dve zmagi prinaša prednost domače dvorane.

MARSEILLE - Francoz Ugo Humbert je zmagovalec turnirja ATP 250 v Marseillu. V finalu je bil boljši od Srba Hamada Međedovića s 7:6 in 6:4. Za šestindvajsetletnega Humberta je to sedmi naslov ATP in drugi zaporedni v Marseillu. V Franciji je slavil tudi leta 2023 v Metzu.

UMEA - Valižan Elfyn Evans je zmagal na reliju po Švedski ter po drugi preizkušnji svetovnega prvenstva prevzel tudi skupno vodstvo.

V okolici Umee je svetovni podprvak tako osvojil deseto zmago v karieri, potem ko je dobil hud boj z japonskim moštvenim kolegom iz Toyote Takamotom Katsuto, ki ga je na koncu premagal le za 3,8 sekunde. Na zmagovalni oder se je uvrstil svetovni prvak, Belgijec Thierry Neuville. Tretji reli sezone, tako imenovan Safari, bo od 20. do 23. marca v Keniji.