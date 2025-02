V manjši reji na Štajerskem potrdili atipično kokošjo kugo

Ljubljana, 14. februarja - V manjši reji s 160 kokošmi v občini Pesnica so potrdili atipično kokošjo kugo. Kot so sporočili z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so na kmetiji že izvedli nujne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni. Rejce perutnine in ptic v ujetništvu ob tem pozivajo k previdnosti in upoštevanju zaščitnih ukrepov.