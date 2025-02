46-letnika z Ajdovščine osumljena več vlomov v objekte in tatvin avtomobilov

Ajdovščina, 14. februarja - Policisti Policijske postaje Ajdovščina so uspešno preiskali več vlomov v stanovanjske hiše in druge objekte ter več tatvin osebnih vozil. Kaznivih dejanj sta osumljena 46-letnika z območja Ajdovščine. Zoper njiju so vložili kazenski ovadbi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.