Večer o mladinskih gibanjih (14. 2.)

Maribor, 13. februarja - Matija Stepišnik v komentarju Kam so vsi uporniki šli? piše o mladinskih gibanjih. Izpostavlja, da so mladinski protesti spontani in decentralizirani, kar jim daje zalet in energijo, vendar se brez jasne strukture na dolgi rok težko oblikujejo v politično silo. Meni, da srbski študenti ne morejo računati na opozicijo ali pogajanja z Vučićem.