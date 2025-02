Nestle lani s padcem dobička

Zürich, 13. februarja - Švicarski prehrambeni velikan Nestle je lani vknjižil 10,9 milijarde frankov (11,5 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 2,9 odstotka manj kot let prej. Prihodki od prodaje so na letni ravni padli za 1,8 odstotka na 91,3 milijarde frankov (96,6 milijarde evrov), a so bili kljub temu višji od pričakovanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.