Zaposleni v zaporu na Dobu opozorili na prezasedenost, kronično pomanjkanje pravosodnih policistov in nizke plače

Mirna, 13. februarja - Enourni opozorilni protest so danes izvedli tudi zaposleni v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Opozorili so na prenatrpanost zaporov, posledično na zahtevne in nevarne delovne razmere ter nizke plače. "Vladi in ostalim pristojnim organom sporočamo: tako več ne gre," je dejal Leon Lobe in napovedal stopnjevanje pritiska.