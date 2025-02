Izstop iz Rusije znižal Unileverjev dobiček

London, 13. februarja - Britanska skupina Unilever, ki med drugim proizvaja prehrambene izdelke in izdelke za osebno nego, je lani zaradi izstopa z ruskega trga in drugih stroškov prestrukturiranja zabeležila nižji dobiček, čeprav so bili njeni prihodki stabilni. Dobiček po obdavčitvi je znašal 5,7 milijarde evrov, kar je 11 odstotkov manj kot leta 2023.