Cene nafte ob upanju na skorajšnji konec vojne v Ukrajini navzdol

Singapur, 13. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Tako kot na borznem se deležniki tudi na naftnem trgu nadejajo, da bo s posredovanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa kmalu prišlo do konca vojne v Ukrajini. Posledično pričakujejo konec sankcij za Rusijo, ki so zarezale v dobavo nafte po svetu.