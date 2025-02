V enotedenskem poostrenem nadzoru pri pešcih in voznikih ugotovili 2194 kršitev

Ljubljana, 12. februarja - Policisti so med enotedenskim poostrenim nadzorom, ki je potekal v okviru akcij Bodi viden, bodi previden in Osredotoči se na cesto, obravnavali 2194 kršitev. Akciji sta potekali med 3. in 9. februarjem. V 984 primerih so policisti ugotovili kršitev cestnoprometnih predpisov s področja varnosti pešcev, v 1210 je šlo za uporabo telefona med vožnjo.