Razstava Razkošje spominov izpod rok invalidov

Ljubljana, 12. februarja - Društvo distrofikov Slovenije je danes v ljubljanski mestni hiši odprlo razstavo Razkošje spominov. Na razstavi so razstavljena likovna dela članov skupine Likovna snovanja, ki deluje pod okriljem društva. Umetniška dela prikazujejo osebne zgodbe invalidov in so del ciklusov Dotikanja, Šepetanja, Povezovanja in Čutenja, so sporočili iz društva.