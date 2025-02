V Radovljici konec meseca dražba za razvoj paraplavanja

Radovljica, 12. februarja - Plavalni klub Radovljica bo 28. februarja pripravil dobrodelno dražbo športnih rekvizitov, s katero želi podpreti in razvijati paraplavalno sekcijo kluba. Dogodek ni zgolj dražba, temveč tudi priložnost za širjenje osveščenosti o pomenu športa za osebe z invalidnostmi ter prispevek k njihovemu dejavnemu in kakovostnemu življenju, so sporočili.