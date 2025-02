V rimskem muzeju predstavljena zgodba o družini Farnese

Rim, 13. februarja - V Kapitolskih muzejih je na ogled razstava, ki prikazuje zgodovino družine Farnese. Ta je v obdobju renesanse in baroka imela velik ugled in bogastvo. Med najbolj znanimi člani družine je bil papež Pavel III. Člani družine pa niso imeli le pomembnega političnega vpliva, ampak so bili tudi strastni meceni umetnosti.