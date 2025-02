Mešane dvojice na OP ZDA pred glavnim turnirjem za grand slam

New York, 12. februarja - Organizatorji odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, tradicionalnega teniškega turnirja za veliki slam, so v torek predstavili korenito spremembo tekmovalnega formata, ki zadeva mešane dvojice. Turnir mešanih teniških parov nameravajo izpeljati kot samostojen dogodek v tednu pred začetkom glavnega turnirja za grand slam.