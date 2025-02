Cene nafte navzdol

Singapur, 12. februarja - Cene surove nafte so se v današnjem trgovanju znižale z rekordnih vrednosti zadnjih dni. Dvig cen so povzročile skrbi, povezane z ruskimi in iranskimi naftnimi zalogami, je na spletni strani poročal Reuters. Proizvodnja nafte v Rusiji januarja namreč ni dosegla kvote, dogovorjene v okviru razširjene skupine držav proizvajalk Opec+.