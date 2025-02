Evropske borze ob rekordu frankfurtske v zelenem, navzgor tudi nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 11. februarja - Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Osrednji indeks frankfurtske borze se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povzpel rekordno visoko, kar analitiki pripisujejo predvsem rasti delnic industrijskega konglomerata Siemens in ponudnika programske opreme SAP. Podražila sta se tudi nafta in evro.