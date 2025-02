Odbor DZ podprl ukinitev mehanizma za izposojo računalnikov

Ljubljana, 11. februarja - Člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so na današnji seji podprli vladni predlog novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki ukinja trenutni mehanizem za razdeljevanje računalnikov. Po zadnjih podatkih je bilo do ponedeljka uporabnikom vročenih 7958 prenosnikov.