Na vrhu o umetni inteligenci poziv k njenemu odprtemu in etičnemu razvoju

Pariz, 11. februarja - Sodelujoči na vrhu o umetni inteligenci v Parizu so s skupno izjavo, ki pa je niso podpisale ZDA in Velika Britanija, pozvali k odprtemu, etičnemu in varnemu razvoju umetne inteligence. Ameriški podpredsednik JD Vance je medtem posvaril pred čezmerno regulacijo tega področja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.