OpenAI zavrnil Muskovo ponudbo

New York, 11. februarja - Vodilno podjetje na področju umetne inteligence OpenAI je sporočilo, da ni naprodaj. S tem se je odzvalo na 97,4 milijarde dolarjev visoko ponudbo vodje urada za vladno učinkovitost v vladi ameriškega predsednika Donalda Trumpa Elona Muska in skupine vlagateljev, ki bi radi prevzeli to podjetje.