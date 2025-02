Pisatelj Evald Flisar danes slavi 80 let

Ljubljana, 13. februarja - Pisatelj, dramatik, esejist, urednik in prevajalec Evald Flisar danes slavi 80. rojstni dan. Prejemnik nagrade Prešernovega sklada, Grumovih nagrad in Župančičeve nagrade za življenjsko delo ter večkratni nominiranec različnih nagrad velja za enega najbolj branih in prevajanih slovenskih pisateljev.