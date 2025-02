V CD festival slovenskega jazza Zvončki in trobentice

Ljubljana, 11. februarja - V Cankarjevem domu (CD) se bodo na 11. festivalu slovenske jazzovske ustvarjalnosti Zvončki in trobentice predstavili Brina Kren ter Blaž Švagan, Lenart De Bock in Timotej Kotnik z zasedbami domačih in tujih glasbenikov. Enodneven glasbeni festival, ki ga posvečajo obetavnim ustvarjalcem, je del uveljavljenega cikla Cankarjevi torki.