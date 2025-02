V Palermu aretirali več kot 180 članov mafije

Palermo, 11. februarja - Italijanski karabinjerji so danes v obsežni protimafijski operaciji v Palermu aretirali več kot 180 ljudi, med njimi več mafijskih šefov. "Operacija, ki je potekala tudi v drugih italijanskih mestih, je namenjena razbitju mafijskih klanov v Palermu in njegovi okolici," so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili karabinjerji.