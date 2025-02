Prijatelji Zahodnega Balkana za pospešitev integracije regije v EU

Rim, 10. februarja - Zunanji ministri in predstavniki sedmih evropskih držav, med njimi tudi Slovenije, so na današnjem srečanju v Rimu pozvali k pospešitvi pristopa držav Zahodnega Balkana k EU. Slovenija podpira čimprejšnjo integracijo regije v EU, so ob srečanju Prijateljev Zahodnega Balkana poudarili tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu.