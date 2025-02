Kljub napovedi dodatnih carin rast tečajev na ameriških borzah

New York, 10. februarja - Tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu se v začetku današnjega trgovanja zvišujejo, pa čeprav je ameriški predsednik Donald Trump napovedal dodatne carine na uvoz jekla in aluminija. To je v nasprotju z dogajanjem pred tednom dni, ko so Trumpove napovedi carin povzročile padec tečajev na borzah po vsem svetu.