Skoraj vse države zamudile rok ZN za oddajo novih podnebnih ciljev

Pariz, 10. februarja - Skoraj vse države so zamudile rok, ki so jim ga ZN določili za predložitev novih ciljev za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida. Kot je razvidno iz baze podatkov svetovne organizacije, je od nekaj manj kot 200 podpisnic pariškega podnebnega sporazuma osvežene načrte pravočasno do danes predložilo le deset držav.