Salvini v preteklosti tarča posmeha članov stranke premierke Meloni

Rim, 10. februarja - Italijanska premierka in vodja stranke Bratje Italije Giorgia Meloni je bila prisiljena zanikati napetosti v vladni koaliciji, potem ko so v javnost ušla sporočila, ki razkrivajo, da so se člani njene stranke v preteklosti zasebno norčevali iz podpredsednika vlade in voditelja Lige Mattea Salvinija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.