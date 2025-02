Lokostrelci so si na Vrhniki razdelili državne naslove

Vrhnika, 9. februarja - Državno prvenstvo v dvoranskem lokostrelstvu je na Vrhniki v skrajšanem formatu organiziral lokostrelski klub DLL-Potens v sodelovanju krovno zvezo. V olimpijskih disciplinah so zmagali Žana Pintarič (Paradoks) in Den Habjan Malavašič (Kamnik) v ukrivljenem ter Barbra Pia Križe (Dolenjske Toplice) in Tim Jevšnik (Gornji Grad) v sestavljenem loku.