Večer o kadrovanju eno leto pred volitvami (10. 2.)

Maribor, 9. februarja - Vanessa Čokl v komentarju Ti meni, jaz tebi piše o kadrovskih postopkih, v katerih sodeluje predsednica republike Nataša Pirc Musar in ki so zaviti v meglo. Avtorica meni, da bi predsednica pomagala sebi in postopkom, v katerih se zdaj, ko so popolnoma nejavni, očitno brez konca trguje in politično taktizira, če bi se odločila za preglednost.