Dolga leta pogrešano labradorko vrnili lastnikom

Cambridge, 8. februarja - V Angliji se je labradorka po več letih ujetništva, v katerem so jo zlorabljali za nezakonito vzrejo, navsezadnje vrnila k lastnikom. To se je zgodilo po tem, ko so jo februarja med rutinskim iskanjem našli sodelavci britanskega Kraljevega združenja za boj proti mučenju živali RSPCA.