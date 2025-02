Pregled - svet, 7. 2. (petek)

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek odobril sankcije proti vsem uradnikom Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki preiskujejo, aretirajo, pridržijo ali sodno preganjajo Američane in zaveznike iz držav, ki niso članice Rimskega statuta o ustanovitvi ICC. Sankcije za te uradnike predvidevajo prepoved vstopa v ZDA in zamrznitev premoženja.

HAAG/BRUSELJ - Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je obsodilo sankcije ZDA proti njihovim uradnikom in obljubilo, da bo še naprej zagotavljalo pravico žrtvam grozodejstev po vsem svetu. Sankcije je obsodila tudi EU. 79 držav članic Rimskega statuta o ustanovitvi ICC je objavilo pisno podporo sodišču, ki opozarja na spodkopavanje mednarodnega pravnega reda. V Izraelu so medtem sankcije pozdravili.

GDANSK - Poljska pripravlja načrt za deportacije migrantov, ki kršijo zakonodajo, je povedal poljski premier Donald Tusk. Ponovil je, da Poljska ne bo v celoti izpolnjevala evropskega pakta o migracijah. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa mu je zagotovila podporo pri varovanju meje z Belorusijo, ki tja pošilja migrante.

ŽENEVA - Svet ZN za človekove pravice je sklenil, da začne preiskavo domnevnih kršitev in zlorab na vzhodu Demokratične republike Kongo, kjer se odvijajo spopadi med milico M23 in vladnimi silami. V resoluciji so borce M23 pozval k umiku z zasedenih območij. Hkrati je bilo na zasedanju slišati svarila pred nevarnostjo širjenja nasilja v regiji.

ŽENEVA - Spolno nasilje nad otroki na Haitiju se je lani glede na leto 2023 povečalo za desetkrat in je telesa otrok spremenilo v bojišče, je opozoril tiskovni predstavnik Sklada Združenih narodov za otoke (Unicef) James Elder. V državi, ki jo pretresa nasilje tolp, je Unicef opozoril tudi na 70-odstotno povečanje rekrutiranja otrok v tolpe.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je napovedal ukrepe proti nevladnim organizacijam, ki prejemajo denar iz tujine, med drugim iz ZDA. Obtožil jih je poskusa vplivanja na madžarsko politiko in jim zagrozil s sankcijami. Pri tem naj bi se zgledoval po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, ki je med drugim ustavil pomoč tujini iz ZDA.

WASHINGTON/VARŠAVA - Ameriški predsednik Donald Trump je na položaj veleposlanika ZDA na Poljskem imenoval skrajno konservativnega ustvarjalca podcastov Toma Rosea, ki velja za kritika poljske vlade premierja Donalda Tuska in podpornika konservativnejše opozicije. Tusk se je odzval previdno, desnosredinski predsednik Andrzej Duda pa je imenovanje pozdravil.

MOSKVA - Ruska varnostna služba (FSB) je sporočila, da je prijela štiri ženske, ki naj bi bile agentke ukrajinskih posebnih služb in naj bi v Rusiji pripravljale napade na energetsko infrastrukturo ter višje častnike obrambnega ministrstva. Po navedbah FSB so ženske očitana dejanja priznale, grozi pa jim do 30 let zapora.

KIJEV/MOSKVA - Kijev je v četrtek sporočil, da so pripravljeni vzpostaviti humanitarne koridorje iz obmejne regije Kursk, ki jo delno zaseda ukrajinska vojska, za evakuacijo civilistov proti notranjosti Rusije, če bi Moskva to želela. Rusija je medtem sporočila, da so njene sile sile zavzele mesto Toreck v ukrajinski regiji Doneck.

WASHINGTON - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je med nedavnim obiskom v Washingtonu predstavil načrt za končanje vojne v Gazi, po katerem bi se Hamas odpovedal oblasti v Gazi, voditelji tega palestinskega gibanja pa bi bili izgnani iz enklave, je v četrtek ob sklicevanju na dva ameriška in en izraelski vir poročal ameriški spletni portal Axios.

ATENE - Potresna aktivnost na grškem otoku Santorini v Egejskem morju se je nadaljevala nadaljuje in bi lahko po ocenah seizmologov vztrajala še najmanj nekaj tednov. Premier Kiriakos Micotakis je med kratkim obiskom na otoku prebivalce pozval, naj ostanejo mirni in naj upoštevajo napotke pristojnih služb.

PEKING - Kitajska je izrazila obžalovanje odločitve Paname o umiku iz kitajske infrastrukturne pobude Pas in pot. Srednjeameriško državo, ki se je za izstop odločila spričo očitkov ZDA o domnevnem kitajskem vplivu na Panamski prekop, je ob tem kitajsko zunanje ministrstvo, naj se upre zunanjemu vmešavanju.

STOCKHOLM - Švedska vlada je napovedala predlog zakona o omejitvi dostopa do polavtomatskega orožja. S tem želi vlada premierja Ulfa Kristerssona, ki jo podpirajo skrajno desni Švedski demokrati (SD), odgovoriti na najhujše množično streljanje v zgodovini države ta teden v mestu Örebro.

PARIZ - Nekdanjemu francoskemu predsedniku Nicolasu Sarkozyju so po decembrski obsodbi zaradi podkupovanja in nedovoljenega trgovanja z vplivom namestili elektronsko sledilno zapestnico, ki jo bo eno leto nosil na gležnju. Dom bo lahko zapustil le ob določenih urah.

WASHINGTON - Ameriški senat je v četrtek s 53 republikanskimi glasovi proti 47 demokratskim potrdil Russlla Voughta za direktorja proračunskega urada Bele hiše. Demokrati so njegovo potrditev zavlačevali z zakonodajnimi prijemi, preprečiti pa je niso mogli. Vought je eden od avtorjev strategije za korenito spremembo ameriškega političnega sistema.

BRUSELJ - V streljanju v bruseljskem okrožju Anderlecht je bil v že četrtem strelskem incidentu v belgijski prestolnici ubit človek. Lokalne oblasti za porast nasilja krivijo spopade med kriminalnimi tolpami, ki naj bi bili povezani zlasti s trgovino z mamili.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem mediju Truth Social napovedal, da bo prihodnji teden podpisal izvršni ukaz proti uporabi papirnatih slamic za pijače. Sporočil je, da bo spodbujal uporabo plastičnih slamic.

ZAGREB - Na Hrvaškem se je odvil tretji petkov bojkot trgovin, pri čemer je platforma Halo, inspektore vse potrošnike pozvala, naj v trgovinah in na bencinskih črpalkah ne kupujejo ničesar, vzdržijo naj se tudi nakupa storitev. V soboto se medtem začenja bojkot trgovske verige Konzum. Dvodnevni bojkot trgovin se je začel tudi v Črni gori.