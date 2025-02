Mladi v iskanju priložnosti za življenje in delo v EU

Bruselj, 11. februarja - Evropska mladina je vse bolj nomadska. Med najbolj mobilnimi so mladi v starosti od 15 do 29 let - študirajo ali delajo v državi, kjer niso bili rojeni. Vendar pa to ni čas za brezskrbno zabavo evropske mladine, ugotavlja prispevek Evropskega novinarskega središča, skupnega projekta evropskih tiskovnih agencij, katerega članica je tudi STA.