Na srečanju Skupine za gozdove tudi o izvajanju uredbe o sektorju rabe tal

Ljubljana, 7. februarja - Ministri za kmetijstvo in gozdarstvo iz držav članic Skupine za gozdove, ki ji letos predseduje Slovenija, so se danes sestali na spletnem srečanju. V razpravi so se osredotočili na izzive, s katerimi se članice soočajo pri izvajanju uredbe o sektorju rabe tal, sprememb rabe tal in gozdarstva, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.