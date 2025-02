V KiBeli slike Marka Jakšeta

Maribor, 7. februarja - V prostoru za umetnost KiBela v Mariboru nocoj odpirajo novo samostojno razstavo Marka Jakšeta, ki nosi naslov Blizu ... bliže ... še bliže. "Slikarski magik in džin potuje skozi prostor in čas in prinaša slike, ki nosijo sporočilnost od drugod, v nam tujem jeziku, a kljub temu toliko bližnjem, da je naš, tukaj in sedaj," pravi kuratorica.