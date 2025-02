V novomeški enoti CSD za boljše počutje uporabnikov in zaposlenih odprli razstavo akvarelov

Novo mesto, 7. februarja - V prostorih novomeške enote Centra za socialno delo (CSD) Dolenjske in Bele krajine so v četrtek odprli razstavo akvarelov novomeškega likovnika Tomaža Kocuvana. Med drugim je namenjena boljšemu počutju uporabnikov, ki lahko v prostore CSD prihajajo tudi s težkimi zgodbami, in bolj prijetnemu počutju zaposlenih, pravi vodja enote Alen Pust.