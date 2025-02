Tedenski pregled - svet od 7. do 13. 2.

Ljubljana, 14. februarja - Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin sta se v telefonskem pogovoru dogovorila za začetek pogajanj o končanju vojne v Ukrajini, ZDA pa so dale vedeti, da Ukrajine v prihodnje ne vidijo v Natu. Trump je nadaljeval z uvajanjem carin. V Avstriji so propadla koalicijska pogajanja med svobodnjaki in ljudsko stranko.