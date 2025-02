V Avstraliji prva umetna oploditev kengurujev

Sydney, 6. februarja - Raziskovalci v Avstraliji so ustvarili prvi zarodek kenguruja s pomočjo umetne oploditve. S tem prebojnim dosežkom želijo v prihodnjem desetletju prispevati k ohranitvi ogroženih vrst iz podrazreda vrečarjev, kot so tasmanski vragi, koale, vombati in oposumi, so danes sporočili raziskovalci z univerze v Queenslandu.