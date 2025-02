Delo o zaostanku Evrope pri razvoju umetne inteligence (6. 2.)

Ljubljana, 5. februarja - Saša Senica v komentarju Evropa spet teče v ozadju piše o razvoju umetne inteligence. Avtorica meni, da bo umetna inteligenca spremenila tok zgodovine, zaradi nje in z njo pa ljudje že zdaj živijo drugače. Poudarja, da bi to tehnologijo morala razvijati Evropa, trenutno pa njen razvoj narekujeta ZDA in Kitajska, ki zanjo namenita ogromno denarja.