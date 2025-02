Nama IN v likvidacijo

Ljubljana, 5. februarja - Družba Nama je uresničila napoved o opustitvi trgovinske dejavnosti in hčerinsko podjetje Nama IN poslala v likvidacijo. Ljubljansko okrožno sodišče je postopek že začelo, za likvidacijskega upravitelja je bila imenovana dosedanja direktorica družbe Mateja Erman. Upniki morajo terjatve prijaviti do 7. marca, je objavljeno na Ajpesu.