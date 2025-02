V ZDA našli vse žrtve letalske nesreče nad Washingtonom

Washington, 5. februarja - Reševalci so do torka zvečer iz reke Potomac izvlekli trupla vseh 67 žrtev trčenja potniškega letala in vojaškega helikopterja prejšnjo sredo nad Washingtonom, poročajo ameriški mediji. Iz reke pri letališču Ronald Reagan so izvlekli tudi del ostankov vojaškega helikopterja blackhawk.