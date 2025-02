Iz Slovenije izrazi solidarnosti po streljanju na Švedskem

Ljubljana, 4. februarja - V tem težkem in bolečem trenutku smo v mislih z žrtvami in vsemi Švedi, je v odzivu na današnje streljanje v švedskem mestu Orebro, v katerem je bilo ubitih okoli deset ljudi, sporočil premier Robert Golob. Izraz solidarnosti in sočutja so žrtvam in njihovim svojcem namenili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.