Festival Ljubljana in SŠOF z različnim pogledom na uporabo Križank

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 10. februarja - V strateškem načrtu Festivala Ljubljana za obdobje 2025-2029 piše, da pričakujejo uspešen zaključek denacionalizacije in prevzem celotnih Križank v upravljanje. Temu nasprotuje Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, ki domuje v Križankah, kjer želi ostati. Na šolskem ministrstvu pravijo, da v sodelovanju z občino že več let iščejo rešitev.