Letošnja Ema z večjo gledanostjo mladih

Ljubljana, 4. februarja - Letošnja Ema, na kateri je slavil pevec in imitator Klemen Slakonja s skladbo How Much Time Do We Have Left, je bila v času predvajanja najbolj gledana vsebina na slovenskih televizijah. Oddajo Ema je spremljalo sedemkrat več mladih, starih med 15 in 34 let, kot običajno. Na spletu je zabeležila 329.000 dodatnih ogledov.